Laut einem Bericht der New York Times vom Sonnabend hat sich ein stellvertretender Außenminister der USA vergangene Woche zu diskreten Gesprächen in Belarus aufgehalten. Wie die Zeitung unter Berufung auf westliche Diplomaten in Litauen berichtet, war Vizeaußenminister Christopher W. Smith am Mittwoch offenbar von dort aus mit dem Auto nach Belarus gereist und hatte sich – vermutlich – in einer Residenz des belarussischen Geheimdienstes nahe der Grenze mit Präsident...