Drei Tage und eine Strecke von 130 bis 150 Kilometern hatten die Studenten hinter sich, als sie am Freitag abend im zentralserbischen Kragujevac ankamen. Dort wurden sie mit Applaus, Feuerwerk, rotem Teppich und stürmischen Emotionen empfangen. Der von der jüngst entstandenen Studentenbewegung organisierte Marsch war Teil einer größeren Protestaktion anlässlich des am Sonnabend begangenen Nationalfeiertags. Während Zehntausende an diesem geschichtsträchtigen Tag in ...