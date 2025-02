Der Angriff auf eine Streikkundgebung von Verdi am Donnerstag in München wird – wie schon die Anschläge von Magdeburg im Dezember und Aschaffenburg im Januar – im zu Ende gehenden Wahlkampf instrumentalisiert. So forderte CSU-Chef Markus Söder eine Woche vor der Bundestagswahl in der Bild am Sonntag sofortige Verhandlungen mit den in Afghanistan regierenden Taliban, um wöchentliche Abschiebungen in das Land zu ermöglichen. »Erst Aschaffenburg, jetzt München – es rei...