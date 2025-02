Es sei »ein Schritt in die richtige Richtung«, freuten sich am Sonnabend die dem »Netzwerk für feministische Außenpolitik« angehörenden Außenministerinnen und Außenminister mehrerer europäischer Staaten über die Berufung zweier Frauen in das Vorbereitungskomitee für den »Nationalen Dialog« in Syrien. De-facto-Machthaber Abu Mohammed Al-Dscholani, der sich inzwischen mit seinem bürgerlichen Namen Ahmed Al-Scharaa ansprechen lässt, hatte Ende Januar angekündigt, eine ...