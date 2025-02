Dem Kampf gegen Unrecht verschrieben

An jedem Tag kann etwas Außergewöhnliches passieren. So auch am Mittwoch, dem 22. Januar, als am Nachthimmel der US-Hauptstadt Washington in der Nähe des Ronald Reagan National Airports ein Flugzeug und ein Hubschrauber über dem Potomac River kollidierten. Eine Maschine aus Wichita, Kansas, war mit 60 Passagieren und vier Besatzungsmitgliedern und der Armeehubschrauber mit einem dreiköpfigen Trainingsteam besetzt. Sie stürzten in einem weithin sichtbaren Feuerball, ...