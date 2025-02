Die Ungewissheit über die Eigentümerstruktur und die Rohstoffversorgung des erdölverarbeitenden Unternehmens PCK in Schwedt an der Oder dauert auch im vierten Jahr an. Am Donnerstag wurde bekanntgegeben, dass das Bundeswirtschaftsministerium die Treuhandverwaltung über zwei Töchter des russischen Rosneft-Konzerns, die zusammen 54 Prozent der Anteile an der PCK halten, um weitere sechs Monate verlängert hat. Die scheinbar einzige Alternative zur Verlängerung der Treu...