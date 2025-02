Eine 37jährige Mutter und ihr zweijähriges Kind sind am Sonnabend ihren schweren Verletzungen in Folge der Attacke auf eine Verdi-Streikkundgebung in München erlegen. Dabei war am Donnerstag ein 24jähriger Afghane mit seinem Auto in die Menge gefahren und hatte zahlreiche Kundgebungsteilnehmer verletzt. Die Familie der Verstorbenen bekräftigte, dass »der Tod und der Verlust nicht benutzt werden, um Hass zu schüren und ihn politisch zu instrumentalisieren«.

