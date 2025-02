Der Riss in der Plakette

Viel fehlte nicht. Nur ein Messingknauf am untersten Fach und ein abgesplittertes Stück Glas an einer der Ecken. Ob die beiden Schlüssel noch sperrten? Sie steckten fest in den runden Metallschlössern, eines oberhalb, das andere unterhalb des Einwurfschlitzes. Ich versuchte es mit einer Viertelumdrehung, doch die Schließzylinder bewegten sich, selbst unter starkem Druck von außen, nicht.

Nein, mit Interesse an seinem Automaten habe er nicht mehr gerechnet, das hatte...