Börse klüger als die Politik

Das kommt selten vor: Eine gute politische Nachricht wird vom Finanzmarkt bejubelt. So geschehen am vergangenen Donnerstag. Am Mittwoch um etwa halb acht abends hatte der US-Präsident Donald Trump auf seinem konzerneigenen Nachrichtenmedium »Truth Social« mitgeteilt, er habe gerade knapp 90 Minuten lang mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplaudert und sei sich mit ihm einig geworden, die Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg »sofort«...