Die Pest bekämpfen Unternehmen gern mit der Cholera. Deshalb wird die Geschäftsleitung der Commerzbank zur Abwehr einer Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit nun Tausende Arbeitsplätze abbauen. Bis 2028 sei der Wegfall von 3.900 Vollzeitstellen vorgesehen, kündigte die Commerzbank am Donnerstag an, 3.300 davon allein in der Bundesrepublik. Erreichen wolle man das mit »Effizienzgewinnen durch die Digitalisierung« und der »verstärkten Nutzung von interna...