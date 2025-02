Es hatte sich schon seit Tagen abgezeichnet, nun ist es offiziell: Die Verhandlungen in Österreich zur Bildung einer neuen Regierung aus rechter FPÖ und konservativer ÖVP sind gescheitert. Nach einem Treffen von FPÖ-Chef Herbert Kickl mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dienstag waren die Verhandlungen kurzfristig wieder aufgenommen worden. Kickl traf sich am Abend mit ÖVP-Chef Christian Stocker, doch Informationen der Medien nach soll die neue Verhandlungsrunde gerade einmal 20 Minuten gedauert ...