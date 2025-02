Es ist nur eine Blitzumfrage, die Tendenz indes deutlich: Betriebsräten in der Metall- und Elektroindustrie im IG-Metall-Bezirk Mitte zufolge droht der Verlust von mindestens 14.100 Arbeitsplätzen, teilte der Gewerkschaftsbezirkschef Jörg Köhlinger am Dienstag in Frankfurt am Main mit. Ford und Continental hätten bereits Tausende Stellenstreichungen angekündigt. Die Umfrage unter Belegschaftsvertretern in rund 2.000 Betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten hat Anfan...