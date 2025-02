»Das mit der Quittung ist nicht so schlimm«, sagt die Mitarbeiterin zur Kollegin. Man finde eine Lösung, vielleicht auf einem Fetzen Papier, handgeschrieben. Aber was machen mit den Verträgen? Wie sollen sie ausgedruckt werden? Es gibt kein Papier. Können dann überhaupt Leute eingestellt werden? Das Gespräch zwischen den beiden Beamtinnen zeigt: Der Mangel in Havanna ist allgegenwärtig, es trifft auch die Behörde, die kaum Papier hat. Eigentlich sollte das Amt noch ...