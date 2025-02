Mit einem ungefährdeten 32:18 über Schottland hat Irland am zweiten Spieltag des Sechs-Nationen-Turniers im Rugby Union einen großen Schritt auf einen möglichen dritten Turniersieg in Folge gemacht. Auch ein besonders prestigeträchtiger »Grand Slam«, ein ungeschlagener Turniersieg, bleibt möglich. Nach der überraschenden 26:25-Niederlange von Turniermitfavorit Frankreich gegen England liegt Irland mit maximal möglichen zehn Punkten an der Tabellenspitze. Frankreich ...