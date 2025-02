Jubel der Woche: Dunkelmann, Senftleben

Als Erika Dunkelmann am Freitag vor 25 Jahren in Tessin nahe Rostock mit 86 Jahren starb, hatte sie sich 20 Jahre zuvor ins Privatleben zurückgezogen. Regisseur Ulrich Thein, der die beliebte Mütterdarstellerin in seinen Fernsehfilmen »Mitten im kalten Winter« (1968, nach Hermann Kant) und »Unbekannte Bürger« (Fünfteiler, 1969) in wesentlichen Rollen eingesetzt hatte, wollte auch in seiner ersten Kinoproduktion »Dach überm Kopf« (1980) nicht auf sie verzichten. Als ...