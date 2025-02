Trumps Höllenstunde

Das war in jeder Hinsicht ein verblüffender Moment in der aktuellen politischen Realität. Ein US-amerikanischer Präsident kündigte an, die Kontrolle über den Gazastreifen zu übernehmen und ihn zu gentrifizieren. Sollten sich die Einwohner Gazas seinem Plan widersetzen, so drohte Donald Trump damit, sie mit Hilfe der US-Streitkräfte zwangsweise aus ihrem historischen Heimatland umzusiedeln. »Sie leben in der Hölle«, sagte Trump, während er in der Pressekonferenz des ...