Trumps Zollpolitik

Am 1. Februar eröffnete Donald Trump den angekündigten Handelskrieg: 25 Prozent Zoll auf alle Importe aus Kanada und Mexiko sowie ein zehnprozentiger Aufschlag auf alle Importwaren (einschließlich der bereits erhobenen Zölle) auf Waren aus China. Es wird ernst, fand man sogar an der Börse, wo die Aktienkurse in Amerika und Europa einen Rückschlag von dem seit Trumps Wahl zum US-Präsidenten kräftig gestiegenen Kursniveau erlebten. Der mexikanische Peso fiel zum US-Do...