Das ukrainische Portal strana.news und die britische Tageszeitung Daily Mail haben Details des angeblichen Ukraine-Plans von US-Präsident Donald Trump veröffentlicht. Wie seit Donnerstag in kleinen Portionen zu lesen war, will Trumps Sondergesandter Keith Kellogg in der kommenden Woche den Plan seines Chefs in Kiew und bei der EU vorstellen. Er sieht den bisher unbestätigten Informationen zufolge vor, bis zum 20. April – also zu Ostern – zunächst eine Waffenruhe ent...