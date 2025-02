In den vergangenen Monaten hatten 3.224 Kollegen die Petition für höhere Löhne unterschrieben. Das ist gut die Hälfte der Beschäftigten am DHL-Hub am Leipziger Flughafen. Die Petition wurde mit Blick auf die anstehenden Haustarifverhandlungen für die DHL-Beschäftigten von Verdi initiiert und von Beschäftigten mit ausgearbeitet. Etwa 250 Kollegen wollten sie am Donnerstag abend der Geschäftsführung übergeben. Anwesende berichteten von einer kämpferischen Stimmung.

