Ich dachte, es würde noch kaum einer da sein am Montag, dem ersten Briefwahltag in Weimar, aber als ich die schwere Türe aufdrücke zum Ratssaal, schiebt sie das hintere Ende einer längeren Menschenschlange auf die Seite. Ich stelle mich an.

An fünf Schaltern sitzen Verwaltungskollegen, begrüßen den Bürger, zetteln, tippen, piepsen, haken ab, weisen zu den Wahlkabinen. Die Schlange wird länger und zerfasert, bildet mehrere Enden. Die Leute, obwohl altersgemäß wartesc...