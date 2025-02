CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat auch angesichts der anhaltenden Proteste gegen das gemeinsame Vorgehen der Union mit der AfD in der Migrationspolitik diesen Kurs verteidigt. Mit Blick auf die Kundgebungen der vergangenen Tage in vielen Städten erklärte Merz am Donnerstag gegenüber der Funke-Mediengruppe, als »letzte verbliebene Volkspartei« lasse...