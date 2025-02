In den Trumpschen Zollschlachten erleiden alle Beteiligten Verluste, auch die Vereinigten Staaten. Allerdings sind deren Verluste, da sind sich die Auguren einig, in aller Regel deutlich geringer als diejenigen ihrer Gegner. Aus den Lose-Lose-Gefechten gehen also die USA erheblich weniger geschwächt hervor als die jeweils andere Seite, und das heißt: Sie gelten als Gewinner. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht trotzdem einige Teilaspekte gibt, die dem US-Establis...