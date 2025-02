Rosa Luxemburg herself schien zum Konzert eingeladen zu haben. Denn in der Maigalerie der jungen Welt in Berlin-Mitte prangen derzeit Plakate aus zwei Jahrhunderten von der jährlichen Rosa-Luxemburg-Konferenz. Sie sind fabelhaft gehängt, vermitteln ein überzeitliches Museumsgefühl, voll der Erwartung. In diese kontemplative Atmosphäre kam vorgestern mit dem Konzert des Gitarristenduos PassChord eine weitere Aufforderung, Herz und Hirn einzuschalten. »jW geht Jazz« h...