Die Olivenölpreise fallen. Doch nun stellt sich die Frage: War der Grund für den Preisanstieg allein die witterungsbedingt schlechte Ernte? Oder steckt womöglich eine Strategie der Zwischenhändler dahinter? Die spanische Verbraucherschutzorganisation Facua tippt auf letzteres. Denn beim Preis von Olivenöl gab es in den vergangenen fünf Monaten zahlreiche Unstimmigkeiten, so jüngst Experten der Facua. Demnach sei der Preis in dem Zeitraum um vier Euro gefallen, für E...