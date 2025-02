In Goma im Osten der Demokratischen Republik (DR) Kongo hat am Dienstag eine Serie von Beerdigungen in Massengräbern begonnen. Wie der lokale Rundfunksender Radio Okapi Mittwoch früh berichtete, wurden am Vortag 100 Opfer der jüngsten Kampfhandlungen in der Hauptstadt der Provinz Nordkivu vom Roten Kreuz unter Ausschluss der Familien und sonstiger Öffentlichkeit verscharrt. Insgesamt wurden in Goma und Umgebung seit dem Aufflammen der Kämpfe zwischen der Regierungsa...