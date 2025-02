Mehrere Aufrufe zum Konsumboykott haben die Umsätze von Einzelhändlern in Kroatien zeitweise einbrechen lassen. Nach Onlineaufrufen des Verbraucherschutzvereins »Halo Inspektore« (Hallo, Inspektor) aus der Hauptstadt Zagreb waren die Gesamtumsätze des Einzelhandels zwischenzeitlich um bis zu 50 Prozent gesunken. Die Tageszeitung Jutarni List bezifferte die Einbußen von Geschäften durch die beiden Boykotte am Dienstag mit 63 Millionen Euro, spielte den Effekt aber he...