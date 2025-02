Spreewaldgurken sind weltberühmt und gelten hierzulande als kulinarische Delikatesse. Tatsächlich ist die Nachfrage aber seit langem rückläufig. Am Donnerstag meldete der RBB, der Marktführer für Gurkenkonserven in Ostdeutschland, die Spreewaldkonserven GmbH, werde ihren Produktionsstandort 2026 in Golßen schließen. Statt dessen soll die Herstellung von Gurkenkonserven künftig im benachbarten Schöneiche stattfinden. 220 Beschäftigte sind von der Standortverlagerung ...