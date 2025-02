Blicke in die Ferne bleiben an Rotorblättern hängen, verstellen sprichwörtlich die Sicht auf das offene Meer. Der Grund: Offshorewindparks. Zur Energiegewinnung, für die regenerative Wende bei der Stromerzeugung. Hunderte Tonnen schwere Türme samt massiven Betonfundamenten prägen als moderne Industrieensembles Küstenstreifen von Nord- und Ostsee, teils Dutzende Kilometer weit auf hoher See. Nur: Die Windkraftanlagen haben nicht nur Fans, werden bisweilen kritisiert,...