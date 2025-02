Den Geistes- und Sozialwissenschaften geht es nicht nur in Deutschland schlecht. Förderungen werden gekürzt, Lehrstühle nicht nachbesetzt, teilweise verschwinden ganze Studiengänge sang- und klanglos. Nur ein Forschungszweig hat, so scheint es, Konjunktur: die Befassung mit Krieg und Gewalt. Institute der »War Studies« kennen die Ressourcenknappheit ihrer Nachbarn kaum. Die Terrorismusstudien etwa blühen seit den Anschlägen in New York 2001. Ihre Vertreter verbreite...