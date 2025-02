Zunächst waren es nur Spuren von Krallen und Zähnen, ihr unabsichtlich von einer Katze beigebracht, die sich gegen die Angriffe eines Hundes verteidigte. Dann schwoll die Hand an, und es hätte gefährlich werden können. Der Hund heißt »Bonnie«. Wir kennen ihn aus dem Buch »Bonnie Propeller« von Monika Maron. Die Schriftstellerin verhehlt es nicht: Was sie in dieser kleinen Erzählung beschrieben hat, ist wirklich so geschehen.

An einem Ostersonntag hatte die Katze hal...