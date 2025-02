Die Junge Alternative (JA) als Jugendorganisation der AfD hat sich am Wochenende aufgelöst. Der Verein beschloss bei einem Bundeskongress im thüringischen Apolda seine Auflösung zum 31. März, wie der Chef der Berliner JA, Martin Kohler, bestätigte. Der Beschluss wurde der Deutschen Presseagentur auch von anderen JA-Vertretern und aus AfD-Kreisen bestätigt. An der Versammlung in Apolda nahmen nach Polizeiangaben etwa 250 JA-Mitglieder teil. Sie wurde von antifaschist...