US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch (Ortszeit) eine Anordnung über »zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Antisemitismus« unterzeichnet. Real geht es dabei um die Unterdrückung und Bestrafung der Proteste an Universitäten, Colleges und Schulen gegen die israelische Kriegführung im Gazastreifen. Als extreme Maßnahme droht allen Teilnehmern an diesen Aktionen, die keine Staatsbürger der USA sind, der Entzug ihrer Aufenthaltsgenehmigung mit anschließender Absc...