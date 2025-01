Die Publizistin Helga Schwarz ist im Sommer 1989 in der DDR erstmals mit einem Band hervorgetreten, in dem sie biographische Skizzen mehr oder weniger vergessener Internationalistinnen vorgestellt hat – Frauen, die sich im 20. Jahrhundert in der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung engagiert haben. Ihr Buch ging in den Wirren des Umbruchjahres unter und wurde vom Lesepublikum zunächst kaum zur Kenntnis genommen worden.

Besonders verdient gemacht hat sich S...