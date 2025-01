»Ich werde Schweden nicht verlassen. Ich werde in Schweden leben und sterben«, hatte der Antiislamaktivist Salwan Momika 2023 gegenüber dem Sender SVT orakelt. Am Mittwoch um 23 Uhr wurde der 38jährige auf dem Balkon seiner Wohnung in Södertälje bei Stockholm erschossen, berichtete SVT News am Donnerstag. Das Gerücht, Momika sei ermordet worden, während er live auf seinem Tik-Tok-Kanal sendete, wollte die Polizei noch nicht bestätigen.

Nach Informationen des dänisch...