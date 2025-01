Diese Woche haben die USA und Deutschland demonstriert, was es mit den »gemeinsamen westlichen Werten« auf sich hat. Während die Unionsparteien im Bundestag am Mittwoch mit Unterstützung von FDP und AfD einen Antrag durchbrachten, in dem unter anderem sofortige Inhaftierungen und Massenabschiebungen von Ausreisepflichtigen gefordert werden, berichten aus den USA deportierte Brasilianer...