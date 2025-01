Die flotten elektromobilen Dreiräder in Quietschgelb blieben auch am Mittwoch im Depot. Die Fracht, sprich Postkarten, Briefe und Päckchen, gleichfalls. Weil: Ausstand bei den Kollegen der Deutschen Post AG (DP AG). Bereits am Dienstag hatte Verdi die Beschäftigten im Tarifkonflikt zum Warnstreik in Großstädten aufgerufen. Insgesamt 8.000 Postler hatten sich da...