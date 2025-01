Auch in der Schweiz haben die Wintersportler mittlerweile mit dem Wetter zu kämpfen. Beim Weltcup in St. Moritz am vergangenen Wochenende mussten die Organisatoren die für den Sonntag geplanten Zweierbobläufe der Frauen und den Männerwettkampf absagen. Es schneite gehörig, aber da es zu warm war, begann die Bahn nass und der Schnee schwer und pappig zu werden. Es wäre auch nicht das Wochenende der Deutschen geworden, denn am Sonnabend raste der Viererbob vom Briten ...