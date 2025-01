Hellberg, Ottmann, Krämer, Schrade

In den siebziger Jahren gab es im deutschsprachigen Raum niemanden, der das Universalgenie Goethe zutreffender und zugleich ironischer verkörpern konnte als Martin Hellberg. Darum besetzte ihn Regisseur Egon Günther auch 1974 in seiner Thomas-Mann-Verfilmung »Lotte in Weimar« neben Lilli Palmer. Mit Ende sechzig hatte er seine Lebensrolle gefunden. Zehn Jahre nach seinem letzten Film »Die gestundete Zeit« (1989) starb Hellberg im thüringischen Bad Berka, das seit vi...