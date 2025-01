Zu wenig, zu langsam. So ließe sich die Kritik von NATO-Generalsekretär Mark Rutte an den spanischen »Anstrengungen« im Bereich der Kriegsausgaben zusammenfassen. Am Montag abend (nach jW-Redaktionsschluss) trug er die Kritik in Madrid persönlich bei einem Treffen mit Premierminister Pedro Sánchez vor. In einer Stellungnahme, die im Anschluss an die Unterhaltung über die sozialen Medien verbreitet wurde, erklärte Rutte, es sei »dringend notwendig, jetzt mehr zu inve...