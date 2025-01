Bei der Präsidentenwahl in Belarus am Sonntag hat sich Amtsinhaber Alexander Lukaschenko wie erwartet eine Mehrheit für eine siebte Amtszeit gesichert. Nach Angaben der Wahlkommission erhielt er 86,8 Prozent der Stimmen bei einer Beteiligung von etwa 85 Prozent. Das liegt deutlich über Lukaschenkos Ergebnis von 2020, als für ihn 80 Prozent der Stimmen verzeichnet worden waren, und leicht unter dem Abschneiden Wladimir Putins in Russland im vergangenen Jahr, das mit ...