Die Geschichte der 113. Australian Open ist die Geschichte von Madison Keys, der Siegerin im Dameneinzel. Das hat allein schon seinen Grund darin, dass es eine sehr unwahrscheinliche Geschichte ist. Sie ist mit 29 Jahren die zweitälteste Debütsiegerin in Melbourne seit Li Na, die 2014 zum Zeitpunkt ihres Titelgewinns 31 Jahre alt war. Am 17. Februar wird Keys 30 Jahre alt. Ihr zuvor einziges Major-Finale spielte sie bei den US Open 2017 und unterlag Sloane Stephens ...