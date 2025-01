Es geht um mehr Schutz für Küstengewässer. Und um ein skurriles, weil selbstgemachtes Problem. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) fordert im Namen von mehr als 40 europäischen Umweltschutzverbänden in einem offenen Brief an die Oslo-Paris-Kommission (Ospar), die zwischenstaatliche maritime Organisation der 15 Nordostatlantikanrainer: Sie soll noch in diesem Sommer für ihre Mitglieder ein Einleitungsverbot für Schiffsabwässer aus bordeigenen Abgaswaschanlagen, so...