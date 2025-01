Der Gelehrtenkalender behauptet steif und fest, der Philosoph Friedrich Wilhelm Joseph Schelling sei 1775 in Leonberg geboren worden. Doch wer den kauzigen Mann gelesen hat, wird eher annehmen, er sei vor 13 Milliarden Jahren, kurz nach dem Urknall, zur Welt gekommen. Damals nahm, seiner Naturlehre zufolge, in einem blendenden »Urzufall« eine seltsam ruckhafte, in sich widersprüchliche, gleichwohl gewaltige Entwicklung ihren Anfang, die sich bis in unsere dunklen Ta...