Die Baubranche will schrumpfen

In Deutschland ging die Schrumpfung der Bauwirtschaft der Deindustrialisierung voraus. In der Selbstdarstellung der Branche wird die Geschichte so dargestellt: Nach dem Bauboom 1991 bis 1995 im Gefolge der »Wiedervereinigung« und der langen Baurezession 1996 bis 2006 (Höhepunkt die Pleite des Marktführers Holzmann 2002) habe sich die Bauwirtschaft von 2007 bis 2020 in einem »nachhaltigen Aufschwung« befunden.

Die Statistiken belegen das nicht. Vielmehr hat die Branc...