Nach einer chaotischen ersten Sitzung am Mittwoch hat das Parlament in Dublin Micheál Martin zum zweiten Mal zum Regierungschef gewählt. Der Parteichef der konservativen Fianna Fáil (FF) erhielt am Donnerstag 95 Stimmen bei 76 Gegenstimmen und ist damit neuer Taoiseach, wie der Premierminister in Irland genannt wird. Am Nachmittag sollte auch die Amtseinführung durch Präsident Michael Higgins stattfinden.

Die Opposition um die republikanische Sinn Féin (SF) und ande...