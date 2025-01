Späte Genugtuung für die Angehörigen von Samuel ­Yeboah. Gut 33 Jahre nach dem rassistischen Brandanschlag auf ein Heim für Asylsuchende in Saarlouis, bei dem der Ghanaer im Alter von 17 Jahren ums Leben kam, ist das Urteil gegen den Täter, den Neonazi Peter S., rechtskräftig. Der für Staatsschutzstrafsachen zuständige 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofes (BGH) in Karlsruhe verwarf am Donnerstag die Revisionen des Generalbundesanwalts, des Angeklagten und vier Nebe...