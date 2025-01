Nach dem gescheiterten Putsch am 3. Dezember war das Meinungsbild in der Bevölkerung eindeutig: Kaum noch Unterstützung für den Präsidenten, eine große Mehrheit für seine Absetzung, die Werte der regierenden People Power Party (PPP) ebenfalls im Keller. Das Blatt scheint sich zwei Monate nach dem Putschversuch aber wieder zu wenden. In einer Gallup-Umfrage von Mitte Januar lag die Regierungspartei vor der Demokratischen Partei, der größten Oppositionskraft; eine Woc...