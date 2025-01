Repression im Morgengrauen: Im unermüdlichen Kampf gegen Kritik am Staat Israel und seiner ultrarechten Regierung ist den deutschen Behörden ein neuer Coup gelungen. Am Mittwoch morgen haben 73 Beamte des Polizeipräsidiums Frankfurt, des hessischen Präsidiums für Einsatz und des hessischen Landeskriminalamtes in Frankfurt am Main Razzien mit Bezug zum Verein Palästina e. V. durchgeführt. Insgesamt sollen neun Personen von den Durchsuchungen betroffen gewesen sein. N...