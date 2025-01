Am 27. November startete die islamistische Miliz Haiat Tahrir Al-Scham (HTS) ihre lange vorbereitete Offensive gegen das Assad-Regime in Syrien. Innerhalb weniger Tage eroberte die Dschihadistenorganisation, die 2017 als Nachfolgeorganisation des syrischen Al-Qaida-Ablegers, der sogenannten Al-Fatah-Al-Scham-Front, gegründet worden war, die zweitgrößte Stadt Syriens, Aleppo, und setzte zu einem rasanten Vormarsch an. Nach der Eroberung der beiden Großstädte Hama und...