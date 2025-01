Es dürfte das Ende der Friedensgespräche sein: Am Montag (Ortszeit) hat Kolumbiens Präsident Gustavo Petro den Notstand ausgerufen und der Guerilla ELN mit Krieg gedroht. »Die ELN hat den Weg des Krieges gewählt und wird Krieg bekommen«, so der Staatschef. Nachdem am Donnerstag Kämpfe zwischen der Guerillagruppe ELN (Nationale Befreiungsarmee) und der Frente 33, einer Sp...